Wie grote schoonmaak houdt op zolder, in de schuur, garage of kelderbox, heeft de neiging om spullen die er al jaren onaangeroerd rondslingeren weg te kieperen. Eén advies: let goed op wat er in de afvalcontainer verdwijnt. Want oude Gameboys, videobanden, Pokémonkaarten en zelfs Happy Meal-speeltjes kunnen bij verkoop een klein fortuin waard zijn. Zeven dingen die je echt nóóit moet weggooien.

Happy Meal-speeltjes

Uit een onderzoek van de Britse tabloid The Sun blijkt dat de geinige speeltjes die kinderen gratis bij een McDonald's-maaltijd krijgen nog aardig wat kunnen opbrengen. Zo kan een complete collectie uit 2014 (in dit geval echt alle speeltjes die de hamburgerketen dat jaar op de markt bracht, red.), mits in uitmuntende staat, rond de 400 euro opbrengen. Wie nog een Happy Meal-speelgoedverzameling heeft uit 1979 - het eerste jaar dat ze verschenen - kan bij verkoop een veelvoud van dat bedrag tegemoet zien. Oftewel: duizenden euro's.

Pokémon-kaartjes

Kinderen die in de jaren '90 fanatiek holografische Pokémon-kaartjes verzamelden, zitten anno 2016 mogelijk op een goudmijn. De zeldzaamste kaarten kunnen namelijk volgens kenners per stuk 5900 euro waard zijn.

Eerste druk van boeken

Een rijtje boeken dat al jaren ergens staat te verstoffen? Menigeen gooit ze in een doos en brengt ze naar het oud papier. Niet doen, want er kunnen eerste drukken van boeken tussen zo'n muf ruikende stapel zitten. Vooral eerste edities van literaire klassiekers laten de kassa flink rinkelen. Zo bracht een eerste druk van de Lord of the Rings-trilogie recent bijna 100.000 euro op. Andere toppers: de eerste druk van The Great Gatsby (3500 euro) en Sense and Sensibility (40.000 euro).

Oude Disney-videobanden

Toen de dvd in 1997 in Nederland werd geïntroduceerd, werden ontelbare VHS-videobanden bij het grofvuil gezet. Wie ze zorgvuldig bewaarde kan geluk hebben. Een nog goed afspeelbare band van een Disneyfilm zoals Belle en het beest bracht onlangs op handelssite eBay maar liefst 14.300 euro op. De meeste banden werken overigens niet meer of matig, omdat ze door temperatuurverschillen, vochtigheid of uitdroging verteren.

De Game Boy van Nintendo

De eerste Game Boy van Nintendo kwam in 1992 op de markt. Het spelcomputertje was een enorme hit, maar werd al snel ingehaald door andere gadgets. Wie er nog een in een lade heeft liggen in de originele verpakking, kan misschien gratis en best luxe op vakantie. Op een exemplaar zonder krasjes - inclusief doos, gebruiksaanwijzing en een paar spelletjes - werd recent 2300 euro geboden.

Furby

De Furby, een aaibare knuffel die kan praten en reageert op aanrakingen, kwam in 1998 vlak voor kerstmis op de markt en werd een wereldwijde hype. Maar na verloop van tijd ging de lol er weer vanaf en verdwenen de harige speelgoeddieren meer en meer op de achtergrond. Goed nieuws voor wie nog zo'n Furby van fabrikant Tiger heeft. In een nog ongeopende verpakking brengen ze gemiddeld bijna 600 euro op.

Oude, analoge camera's

Sinds er digitale camera's bestaan, zijn fototoestellen waar nog een rolletje in moest massaal weggegooid. Logisch, want wat moet je nog met zo'n ding. Wie geen afstand kon doen van zo'n oudje kan zich nu in de handen wrijven. Recent bracht namelijk een Asahi Pentax K1000 SLR bijna 150 euro op. Niet veel natuurlijk, maar alles is mooi meegenomen.