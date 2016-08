Zwaarste jongen ter wereld (10) kan weer stukjes lopen

Volgens Indonesische media - die Arya 'de zwaarste jongen ter wereld' noemen - waren de jongen en zijn ouders de wanhoop nabij. De tiener at, voordat hij ging lijnen, tien grote maaltijden per dag. Het eten was, zo vertelden zijn bezorgde vader en moeder, niet aan te slepen en zo langzamerhand onbetaalbaar. Door de aanhoudende extreme vraatzucht van Arya kwam de familie in grote financiële problemen en moest zelfs geld lenen. Nog erger, Arya kon vanwege zijn extreme postuur niet meer naar school lopen en er werd gevreesd voor zijn leven.



Zwemmen

Artsen en een diëtiste kregen het voor elkaar om de jongen wat gewicht te laten verliezen met andere eetgewoontes, zwemmen en gewichtheffen. Arya zou in de eerste week lijnen al minstens 5 kilo zijn kwijtgeraakt. Hoeveel hij op dit moment weegt is niet bekend. De jongen zelf is helemaal in de wolken. ,,Ik ben enorm blij, het voelt geweldig om weer naar school te kunnen. De leraren zijn vriendelijk en ik heb veel vrienden gemaakt.'' Hij speelt ook al een beetje mee tijdens de pauzes, iets wat zijn diëtiste toejuicht. ,,We concentreren ons nu vooral op beweging. Hoe meer hij speelt en wandelt, hoe meer energie hij verbrandt en afvalt.'' Zijn ouders zijn supertrots. ,,Hopelijk wordt hij binnenkort zo gezond en gelukkig als een normaal kind.''