Zweedse politicus wil ambtenaren wekelijks seksuurtje geven

In Overtornea wonen 4500 mensen, en er zijn 550 werknemers in dienst van het gemeentehuis. Voor hen wil politicus Per-Erik Muskos de aanvullende arbeidsvoorwaarden uitbreiden, zo meldt The New York Times op basis van Zweedse media. Zweden staat al bekend om royale werkomstandigheden, waaronder 480 dagen betaald zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

De nieuwe wet is niet alleen bedoeld voor de aanwas van nieuwe inwoners, maar ook om de werk-leven-balans van de ambtenaren wat op te krikken. In de gemeenteraad zei Muskos deze week dat vastgeroeste huwelijken met het seksuurtje weer spanning krijgen en dat het moraal onder de werknemers omhoog zal gaan. ‘Seks is een geweldige vorm van inspanning en heeft bewezen effecten op het welzijn’, aldus de politicus. Over zijn motie wordt dit voorjaar gestemd.