Omstreden camping Fort Oranje gesloten

De meest opvallende incidenten op Fort Oranje

13:05 Wat ooit een 5-sterrencamping was, werd steeds meer een sloppenwijk. Sinds het begin van dit decennium kwam Fort Oranje steeds vaker negatief in het nieuws. Meestal ging het over branden, openstaande schulden en vechtpartijen, vaak ook over zware vergrijpen. Een selectie van Fort Oranje in het nieuws.