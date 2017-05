Advocaat: Domme en beledigende uitspraken CDA

Gasthuyspoort genomineerd voor prijs

13:59 BREDA - De Gasthuyspoort in Breda is genomineerd voor de StiB Award 2017. StIB staat voor Steden in Beweging. Het is een prijs voor de 'meest succesvolle gebiedsversterking die bijdraagt aan het intensiveren van de vitaliteit en dynamiek van stad of dorp'.