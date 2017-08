Agent gewond bij aanrijding tussen twee politievoertuigen in Breda

'Elvis was echt in Breda, ik was daar zelf bij'

19 augustus BREDA - Het is geen fabeltje, maar helemaal echt waar gebeurd. Elvis Presley is wel degelijk in 1959 in Breda geweest! Hoe Victor Boemaars dat zo zeker weet? ,,Ik was er zelf bij, ik heb hem gezien. Het verhaal klopt als een zwerende vinger!"