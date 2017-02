Agenten tegen hoofd geslagen tijdens carnavalsnacht in Breda

BREDA - Twee agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in het centrum van Breda. Zij kregen klappen tegen het hoofd. Twee mannen (27 en 36) uit Alblasserdam zijn aangehouden. Dat meldt de politie.

De agenten vroegen of hij wilde vertrekken. Hij ging inderdaad weg, maar even later kwam hij terug met de tweede verdachte. Het duo bleef zich vervelend gedragen. De agenten hielden hen daarom aan voor het verstoren van de openbare orde.

De twee mannen verzetten zich hevig bij hun arrestatie. De man van 27 rende nog weg, maar werd dankzij enkele portiers in de kraag gegrepen. Hierbij sloeg hij een agent in het gezicht. Die zette pepperspray in om de verdachte in bedwang te krijgen.