Automobilist rijdt in op voetgangers tijdens Koningsnacht in Breda

Ongeveer een halfuur later, rond 03.35 uur had de politie de auto en de bestuurder weten op te sporen. De man zat in zijn auto op parkeerplaats De Heerlijkheid in Etten-Leur. De man is aangehouden over verdenking van poging doodslag of moord en het verlaten van een plaats ongeval. Uit een blaastest bleek dat de man te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen.