Breda hangt vol ballonnen voor Tijn

Taptoe keert eindelijk weer terug naar Breda

10:00 BREDA - De taptoe en Breda. Het waren twee woorden die decennialang in één adem met elkaar genoemd werden. Toen de Nationale Taptoe in 2005 na 29 jaar Breda verliet om uit te wijken naar Den Bosch was dat in één klap voorbij. Tot dit jaar.