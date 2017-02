Man die zichzelf op wilde blazen in Breda: 'Ik ben boos, heel boos'

De liefde in cijfers: meer huwelijken en minder scheidingen

7:29 WEST-BRABANT - Liefde is misschien geen exacte wetenschap, maar de romantiek in West-Brabant is prima in staafdiagrammen en grafieken te vatten. Het gaat namelijk goed met de liefde in de regio! Het aantal huwelijken stijgt de afgelopen jaren gestaag, terwijl het aantal scheidingen afneemt.