CDA verbaasd om terugkeer Satudarah-lid bij Defensie

Hartje Breda: Pech op de weg of vluchtauto?

16:20 Was het pech op de weg? Is het een extra gratis parkeerplaats? Of is het een vluchtauto? Een zilvergrijze Kia Picanto staat al weken in de berm van de Graaf Engelbertlaan in Breda geparkeerd. Net iets voorbij tankstation Esso ’T Hout staat de auto schuin in de berm. De reden van dit fout parkeren is niet bekend. Ook de eigenaar is spoorloos.