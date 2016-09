Een kroket met frikandelragout, kortom: de Krokodel, een nieuwe Nederlandse snack

De Krokodel is een kroket gevuld met frikandelragout - het krokante van de kroket en het lekkere vlees van de frikandel in een heerlijke ragout. Een op en top Nederlands product.

De heren zijn al in gesprek over de productie van hun nieuwe cafetariasnack met een Nederlandse producent, maar de eerste Krokodels kan je proeven op de Frikandeldisco – komende vrijdag 16 september in Café Sanders in Amsterdam. "Iedereen is welkom om hem te komen proeven", aldus organisator en bedenker Freek Haverman.