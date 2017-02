Fietser komt onder vrachtwagen en overlijdt in Breda

'Gezinnen soms te lang onder de hoede van CJG'

20 februari BREDA - De naam van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in twee jaar tijd snel gegroeid, 'maar de capaciteit is niet altijd toereikend'. Dat zegt Omar Sirre, coach en preventiemedewerker bij het CJG in Breda, in gesprek met wethouder Patrick van Lunteren.