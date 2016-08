Geboren in een Fiat 500: ouders baby Julia uit Zevenbergen niet op tijd bij ziekenhuis

Roodharigen op de foto in Willemstraat in Breda

16:17 BREDA - Jarenlang was het traditie dat de groepsfoto tijdens de Redheads Days in Breda in stadspark Valkenberg werd genomen. Dit jaar is gekozen voor de Willemstraat, tussen het station en Valkenberg in. Vrijdag kreeg organisator Bart Rouwenhorst groen licht. "De gemeente heeft de geniale keuze gemaakt om de Willemstraat in zijn oude luister te herstellen.