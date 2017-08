Geen treinen tussen Rotterdam en Breda (HSL) door storingen

NAC over verwijderde fans: 'Kaarten hebben zij niet via ons gekregen'

13 augustus BREDA/ARNHEM - 'Overal waar we kome... Come on super NAC'. Het lijkt een onschuldige tekst op een spandoek die een groep NAC-fans zaterdag bij zich had. Alleen zaten deze supporters tussen het thuispubliek bij Vitesse. En dat werd door de beveiligers van Arnhemse club vermoedelijk als een provocatie gezien, waarop de fans uit het vak moesten.