Geen vergunning voor Holiday on Ice in Breda

BREDA - Er is te weinig tijd is om het gebouw te beoordelen. Op dit moment is de evenementenhal nog in aanbouw.

,,Met de planning die op tafel lag was de realisatie van de hal pas een paar dagen voor het evenement voltooid”, verklaart David Slager, woordvoerder van de gemeente Breda. Het gaat om de hal van 70 bij 120 meter, die voor Holiday on Ice plaatsvindt moet worden bekeken door de gemeente. .,,Voor de beoordeling van de vergunning moet de situatie ter plekke goed worden beoordeeld om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Het kan best het geval zijn dat het pand brandveilig is, maar het kan ook zijn dat er nog aanpassingen aan de hal gedaan moeten worden.” En dat is te kort dag voor de acht shows van Holiday On Ice die er gehouden zouden worden. ,,Dan zou het evenement alsnog afgeblazen kunnen worden. Daarom hebben we gezamenlijk besloten dat de vergunning niet doorgaat.”

Maartje Jansen van De Bree noemt de afgelasting ‘heel erg jammer’, maar: ,,Het risico was te groot om de laatste checks in de laatste paar dagen te doen.” Jansen ontkent dat er een vertraging schuilt achter de krappe beoordelingsperiode: ,,De bouw loopt prima volgens de planning, we liggen goed op schema. Eind maart moet de hal klaar zijn.”

Meerdere evenementen van agenda gehaald

Al eerder werd het eerste evenement in de hal gewijzigd. In februari had de Love & Marriagebeurs er moeten plaatsvinden, maar die deadline werd vanwege diverse omstandigheden niet gehaald. Nu is ook Holiday On Ice van de agenda gehaald. Kunst- en antiekbeurs Art Breda moet nu het eerste evenement worden, van 7 tot 14 mei. ,,We hebben vooralsnog geen reden om te denken dat dat niet doorgaat, we hebben dan meer tijd om er met de gemeente naar te kijken", aldus Jansen.