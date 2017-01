Gestolen pup 'Bikkel' van zorgboerderij teruggevonden in Breda, verdachte opgepakt

Politieam Markdal in Breda kreeg een belangrijke tip en heeft daarna in de wijk Tuinzigt één van de gestolen pups gevonden. De verdachte is ter plekke aangehouden. Eigenaresse Rachel van Beek is zondagavond meteen in de auto gesprongen om het hondje in Breda te identificeren. "Ik was op een feestje en had opeens 27 gemiste oproepen", vertelt ze. "Gelukkig kon mijn schoonmoeder nog rijden."