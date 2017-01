Gestolen pup zorgboerderij teruggevonden in Breda, verdachte opgepakt

"Naar aanleiding van een tip bij Politieam Markdal in Breda is in de wijk Tuinzigt vermoedelijk één van de gestolen pups aangetroffen", schrijft de politie op Facebook. De verdachte is ter plekke aangehouden. "Er komen zoveel kenmerken van dat hondje overeen, dat hij het wel moet zijn", aldus een politiewoordvoerder. "Ook de omstandigheden waarin het hondje werd gevonden zijn verdacht. Alles wijst erop dat de pup afkomstig is van de zorgboerderij."