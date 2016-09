NHTV beëindigt samenwerking met omstreden wetenschapper Diederik Stapel

Lijst Harry Bakker: 'Wat te doen met 1 miljoen?'

16:17 DRIMMELEN - Wat zou u doen met 1 miljoen? Met deze kop is de Lijst harry Bakker (LHB) een campagne gestart om burgers mee te laten denken over de begroting van Drimmelen. Geven we het geld uit aan onderwijs, zorg, wegen of handhaving? En waaraan dan? Hoe gaan we dat verdelen?