Man doodgeschoten in Lunetstraat Breda, politie houdt sterk rekening met liquidatie (video)

Spekkers over vuilniszak met botten MH17: ‘Ik doe dit juist voor de nabestaanden’

6 januari BREDA – Journalist Michel Spekkers heeft de nabestaanden van vliegramp MH17 nooit willen kwetsen door spullen ‘en mogelijk menselijke resten’ in een vuilniszak van de rampplek in Oekraïne mee te nemen. “Ik heb het juist meegenomen vóór hen, omdat ik het een schande vind dat alles daar nog ligt”, vertelt Spekkers, die voorheen commissieraadslid was voor de SP in Breda.