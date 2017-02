Meer dan uur treinvertraging tussen Dordrecht - Breda

PVV-zangeres Annemiek in debatprogramma Het Lagerhuis: 'Geselecteerd door die gekke liedjes' (video)

18 februari BREDA - Annemiek Ottenhoff uit Breda is één van de panelleden van 'De Wereld Draait Door Heimwee presenteert: Het Lagerhuis'. Vanaf maandag zijn vier afleveringen te zien van het debatprogramma. Ottenhoff was vrijdagavond al even te zien in het programma De Wereld Draait Door. Daar werd gesproken over het Lagerhuis dat vanaf 1997 een reeks jaren werd gepresenteerd door Paul Witteman.