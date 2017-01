Moord op Van der Linde in Breda lijkt koelbloedig uitgevoerde afrekening

BREDA - Het heeft er alle schijn van dat de moord vrijdagavond op Peet van der Linde (60) in de Lunetstraat in Breda een liquidatie was. De omstandigheden wijzen op een koelbloedig uitgevoerde afrekening.

Vermoedelijk is geschoten met een snelvuurwapen en getuigen hebben gezien dat de dader met donkere muts instapte in een gereedstaande vluchtauto met chauffeur. Als dit inderdaad een van de twee auto’s is die kort na de schietpartij brandend zijn aangetroffen in Essen en Bavel, dan heeft het misdrijf alle kenmerken van de vele liquidaties die de laatste jaren zijn gepleegd in het criminele milieu.

Mogelijke verbanden

Uitvoerders van zulke afrekeningen steken de voertuigen vrijwel altijd in brand om sporen te wissen. De politie onderzoekt mogelijke verbanden.

De kans dat de donkerkleurige wagen in Essen bij de moord is gebruikt, lijkt daarbij het grootst omdat getuigen een voertuig met zo’n kleur hebben zien wegrijden. Bovendien staat vast dat dit een in Nederland gestolen auto was.

‘Ik ken hem niet’

Getuigen vermoeden dat Van der Linde is neergeschoten na een bezoek aan café ’t Hoekske aan het Dijkplein. Daar was volgens de uitbater op dat moment een besloten feest met artiesten gaande. Hij zegt niet te weten of het slachtoffer inderdaad een van de gasten was: ,,Ik ken hem niet. Dat heb ik de politie ook verteld. Het was druk en gezellig. De klanten stonden te dansen op het biljart toen dit buiten gebeurde. Wij hebben hier helemaal niks mee te maken. In deze zaak is al zes jaar geen klap gevallen.’’

Identificatie

Toen het nieuws van de schietpartij bekend werd, liep het café snel leeg. Een direct familielid van Van der Linde was één van de cafébezoekers, waardoor de politie snel bevestiging kreeg van de identificatie van het slachtoffer.

De daders moeten hoe dan ook geweten hebben waar Van der Linde vrijdagavond was. Dat kan betekenen dat ze zijn getipt door derden of dat ze hem hebben gevolgd en hebben opgewacht om op een geschikt moment toe te slaan. Een ander scenario is dat de Bredanaar het café heeft bezocht. De dader of daders kunnen eerder naar buiten zijn gegaan om op het slachtoffer te wachten en toe te slaan.

Motief

Grote vraag is wat het motief is voor de brute moord. Van der Linde was een bekende van de politie. Bronnen in het criminele milieu in de regio kennen de man, maar veel bijzonderheden vertellen ze niet over hem.

Voor zover bekend was het slachtoffer, dat woonde op het woonwagenkampje aan de Edisonstraat, de laatste jaren niet betrokken bij grote (drugs)zaken. Een strafrechtadvocaat zegt hem ‘wel eens te hebben bijgestaan in een klein zaakje’: ,,Niks bijzonders. Zeker niet iets dat je met zulk grof geweld in verband brengt.’’ Het slachtoffer was samen met zijn vrouw eigenaar van een handel in tweedehands personen- en bedrijfsauto’s. Ook hadden ze een groothandel in sieraden en horloges.

Internet bannering

Om meer duidelijkheid te krijgen roept de politie getuigen op. In deze zaak wordt gebruik gemaakt van internet bannering. Dat is een proef bij de politie waarbij inwoners van bepaalde postcodegebieden een advertentie op verschillende websites krijgen, in dit geval een bericht over de liquidatie met het verzoek een getuigenformulier in te vullen.

