Ontruiming Fort Oranje begonnen, politie staat paraat

Politie onderzoekt verband tussen beroving in Venlo en verijdelde beroving in Zundert

30 juli VENLO/ZUNDERT - De politie van Venlo onderzoekt of er een verband is tussen de beroving die op 19 juli in Venlo plaatsvond en de verijdelde beroving in Zundert op vrijdagmiddag 28 juli .