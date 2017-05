Ook in hoger beroep 9 jaar cel voor dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Breda

Ondernemers voelen zich vrij in de Koepel in Breda

22 mei BREDA - Een wasserette was het, waar de vuile was van de gedetineerden draaide. Een lange rij stopcontacten langs de muren van de kamer herinnert nog aan de bonkende trommels. Ze zijn nu weg, al een jaar of drie. Houten werkbanken zijn ervoor in de plaats gekomen, en stellages. Tegen de wanden hangen tekeningen, aan het plafond baskets met planten. Een hippe werkplek is het zowaar. En dat in een voormalige gevangenis.