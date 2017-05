Op de ladder om van je vuilnis af te komen in Breda

VIDEO Sousafonisten veroveren Breda

14:49 BREDA - De omgeving van de Grote Kerk in Breda werd zaterdag in de ochtend en een deel van de middag gedomineerd door 135 sousafonisten. In het kader van Breda Eert Sousafoon trokken de sousafonisten door het centrum om uiteindelijk onder leiding van dirigent Hans Bloemen een concert te geven op het ponton in het Spanjaardsgat.