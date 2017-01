Optochtorganisatie houdt rekening met aanslagscenario in Breda

BREDA - Ontruiming van de Grote Markt of een aanslag. Voor het eerst houdt de organisatie van de carnavalsoptocht in Breda hier rekening mee in zijn draaiboek. Dat zegt John Kuijlaars, veiligheidsman van de Bredase Carnaval Viering (BCV). Over zo'n vijf weken vindt de stoet plaats.

"We hebben tot in detail uitgewerkt wie naar welke straat moet, mocht de Grote Markt ontruimd worden vanwege een ongeluk of incident."

Dat geldt zowel voor het publiek als de deelnemende verenigingen. Ook met terreur wordt rekening gehouden. "Een aanslag hoeft niet per se in Breda plaats te vinden. Stel dat het in Rotterdam flink mis is, dan kan de route worden ingekort of de muziek worden gedimd. Voor de speakers zijn complete teksten uitgewerkt; bij een ontruiming weet de omroeper precies wat-ie moet zeggen."

Meer organisaties van grote optochten in West-Brabant houden rekening met het aanslagscenario. "Vijf jaar geleden werd er nog lacherig gedaan over de vraag: wat te doen bij een bomaanslag? Maar nu is het bijna realiteit", zegt Ella Snoek, voorzitter van de BAK in Prinsenbeek. "Wij werken met flowcharts (schematisch actieplan); iedereen weet wat-ie wanneer moet doen. Daarnaast weten we wanneer we qua verantwoordelijkheid het stokje moeten overdragen aan de burgemeester."

Bergen op Zoom

Ook Nol Leijs, voorzitter van de Stichting Vastenavend, geeft aan dat terrorismedreiging ter tafel komt in Bergen op Zoom. "Mocht het dreigingsniveau omhoog gaan, dan ligt de regie bij de gemeente. Wij volgen gedwee. Maar dan nog: situaties als in Berlijn of Nice, waarbij een vrachtwagen op het publiek inrijdt, heb je niet in de hand."

Over maatregelen kan de gemeente Bergen op Zoom niets zeggen. De inzet van extra politie noemt woordvoerster Marije Romijn 'een mogelijkheid'. "Andere opties zijn aanpassingen in het programma en de route of het afsluiten van toegangswegen."

Breda

"Net als bij andere evenementen of uitgaansavonden bekijken we in overleg met politie en justitie welke maatregelen nodig zijn", zegt een woordvoerder van de gemeente Breda. "Natuurlijk zijn we bij alle gelegenheden waarbij veel mensen bij elkaar zijn alert op dreiging, maar we laten ons hoofd niet op hol brengen. Want als we dat doen, kunnen we voortaan iedere winkelzaterdag de binnenstad gaan afzetten."

"Het is een lokale afweging of en welke maatregelen getroffen dienen te worden", reageert Ward Bezemer namens de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV). "Als er sprake is van een lokale dreiging, wordt de betreffende gemeente direct geïnformeerd. De kans op een aanslag is nog steeds reëel, maar er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen van een op handen zijnde aanslag in Nederland."