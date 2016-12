Ouders Tijn huilen tranen van dankbaarheid door ontroerend lied Sanne Hans (video)

Gerrit en zijn vrouw Jolanda zijn naar de Grote Markt in Breda gekomen na een emotionele dag. De 6-jarige Tijn, de jongen die een dag eerder met zijn nagellakactie voor Serious Request heel Nederland ontroerde, was voor één dag burgemeester van Breda. Maar hij had ook een belangrijke dag in het ziekenhuis, waar zijn ouders moesten beslissen over de laatste behandeling van het ongeneeslijk zieke jongetje. ,,We waren thuis alle dingen aan het doornemen, de hectiek van de dag, toen we zagen dat Sanne een liedje had gemaakt.'' Het raakte de ouders recht in het hart. ,,We hebben na het horen eerst een half uur staan huilen met familie en vrienden. Toen zeiden we: we moeten nu naar Breda. Dit lied is een monument voor onze zoon, daar zijn we zo dankbaar voor.'' Een bevriende bloemist trommelden ze op om snel een bos bloemen te maken. Voor Sanne en voor de dj's. ,,Je zingt hoe groot iemand is, die eigenlijk nog zo klein is. Die overeenkomst komt ook terug in jouw muziek en melodie. Dit is een liedje zo klein, zo fijn, maar meteen megagroot. Dankjewel.''