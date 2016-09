Redhead Days begonnen in Breda: de 6 grootste vooroordelen getest

BREDA - Laat dit een waarschuwing zijn: de Redhead Days zijn begonnen in Breda. De stad wordt vanaf vrijdag overspoeld door een opvliegende bevolkingsgroep met een buitengewoon hoog libido, als we de vooroordelen moeten geloven. Laten we om te beginnen de feiten en fabels over roodharigen eens op een rij zetten.

1. Temperamentvol

Van roodharigen wordt beweerd dat ze snel geraakt zijn en over een opvliegend karakter beschikken. Deze veronderstelling is nooit onderzocht. Toch heeft Tim Wentel, wetenschapper en spreker op de Redhead Days, een ernstig vermoeden over de oorsprong van dit gerucht.

Het is volgens hem is het beeld al ontstaan toen de Romeinen Brittania (het huidige Wales en Engeland) gingen veroveren. De Romeinen stuitten op ongekend fanatieke strijders met wilde rode beharing. Hun moedige verzet oogstte veel bewondering. Na de verovering van Brittania was het onder Romeinen hip om met een roodharige te trouwen of een roodharige slaaf te bezitten.

2. Ambitieus

Roodharige vrouwen zijn ambitieus, meent de Britse winkelketen Superdrug. De leverancier van schoonheidsartikelen liet het verband onderzoeken tussen de haarkleur en het salaris van vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat roodharigen vaker 's avonds doorwerken.

Ze veranderen ook het vaakst van baan, met als doel hogerop te komen. Dit alles zonder al te veel resultaat. Roodharigen verdienen het minst van alle Britse vrouwen. Blondines (al dan niet met geverfd haar) hebben het hoogste salaris.

3. Pijn

Onderzoekers van de universiteit in het Amerikaanse Louisville hebben ontdekt dat roodharigen gevoeliger zijn voor pijn. Dit is van belang in de operatiekamer. Volgens het onderzoek moet aan roodharigen gemiddeld twintig procent meer verdoving worden toegediend dan aan andere patiënten. Dat roodharigen heftiger bloeden, is onzin. Toch worden ze na een ingreep soms langer in het ziekenhuis gehouden, omdat het medische personeel vreest voor nabloedingen.

4. Seks

De Duitse onderzoeker Werner Habermehl vergeleek het seksleven van honderden vrouwen met hun haarkleur. Zijn onderzoek onderstreept het begrip 'vurige rooie'. Vrouwen met rood haar hebben met afstand het actiefste seksleven. Daarbij wisselen ze het vaakst van partner. Overigens komt het initiatief tot een vrijpartij vaker van de man dan van de roodharige vrouw.

Mannen associëren de kleur rood onbewust met passie, meent Habermehl. In hun ogen zijn roodharigen sneller tot de daad te verleiden. Toch heeft rood haar bij slechts negen procent van de mannen de voorkeur. Ruim dertig procent valt op blond, 17 procent op zwart en 14 procent op bruin, zo heeft onderzoeksbureau Blauw Research becijferd.

5. Uitsterven

Het is een hardnekkig misverstand dat roodharigen zullen uitsterven. Wel is hun aantal de afgelopen vijftig jaar afgenomen. Reden hiervoor is de opmars van het bruine haar. Het bruinhaar-gen is sterker dan het gen van roodharigen. Het kind dat uit ouders met beide genen wordt geboren, zal daarom bruin haar krijgen, maar ook drager zijn van het roodharigen-gen. Als dit gen wordt verenigd met het roodharigen-gen van een ander persoon, zal dat een kind met rood haar opleveren.

Die kans is in Schotland het grootst. Veertig procent van de bevolking bezit een roodharigen-gen en één op de zeven Schotten heeft rood haar. In Nederland ligt dit percentage op twee procent. In Frankrijk zijn roodharigen nog unieker. Slechts 0.03 procent van de Fransen behoort tot deze bijzondere minderheid.

6. Neanderthalers

Wetenschappers op de universiteit in Oxford denken dat het gen voor rood haar afkomstig is van Neanderthalers. Het zogenoemde ginger-gen veroorzaakt niet alleen rood haar, maar ook een lichte huidskleur en sproeten. Het gen moet volgens de wetenschappers zo'n 100.000 jaar oud zijn. Dat er nog steeds mensen met rood haar rondlopen, komt volgens Oxford University door het simpele feit dat Neanderthalers destijds met homo sapiens hebben gepaard.

Bekijk hier het hele programma van Redhead Days.

Logo AD Volledig scherm © Ron Magielse / Pix4Profs

