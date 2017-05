Saskia (32) zoekt redder in nood na ongeluk met oldtimer in Breda

Het ongeluk gebeurde vorige week maandag op de kruising van de Hambroeklaan met de Westerhagelaan in Breda. Saskia ziet een auto, een zwarte oldtimer, over het hoofd en kan deze niet meer ontwijken . ,,Het was echt een harde knal”, zegt het slachtoffer. ,,Voor ik het wist lag ik op de grond. Schreeuwend en huilend van de pijn.”

'Ik kon alleen maar krijsen' De Bredase weet meteen dat het goed fout zit. Haar hoofd zit onder het bloed en haar benen en voeten doen ontzettend veel pijn. ,,Ik kon alleen maar krijsen en huilen, maar toen kwam daar een man naast mij zitten op het asfalt. Hij bleef heel rustig, hield mij aan de praat en drukte de hoofdwond dicht. Dat was nodig, want kennelijk bloedde ik als een rund.”

Ongeveer een kwartier later arriveert de ambulance en nemen de hulpverleners het van de man over. Die loopt vervolgens weg zonder met een agent of ambulancebroeder gesproken te hebben. ,,Niemand weet dus wie deze man was”, verzucht Saskia, die via een publicatie in BN DeStem hoopt de man op te sporen. ,,Het was het eerste waar ik aan dacht toen ik het ziekenhuis uit mocht.”