Sprundelse bruid solliciteert op haar trouwdag in bruidsjurk

Ros, die al als oproepkracht bij Amarant werkt, besloot te solliciteren toen zich daar een vacature voordeed voor een begeleidster van cliënten met een beperking. Het bleek alleen lastig om een sollicitatiegesprek te plannen. Haar trouwdag was de enige mogelijkheid. Ros wilde de baan zo graag dat ze besloot haar trouwdag ervoor te onderbreken. Waarop haar toekomstige schoonmoeder riep: "Maar dan ook in bruidsjurk."

Vanmiddag om 15.00 uur was het zover en meldde de bruid, inmiddels Steffanie Konings-Ros, zich bij Amarant-vestiging aan de Leijakkerweg in Rijsbergen voor haar gesprek. In haar bruidsjurk. Naast Konings-Ros zijn er nog zes andere sollicitanten. Of ze de baan krijgt, hoort ze later deze week.

'Heel enthousiast'

Volgens Pauly van Beek, die samen met een collega het gesprek afnam, is een sollicitatie in bruidsjurk wel 'typerend' voor Konings-Ros. "Steffanie is heel enthousiast, iemand die er echt voor gaat." Of ze meer kans maakt? Van Beek blijft zakelijk: "Dat ligt eraan hoe het gesprek gaat. We kiezen de kandidaat die het meest geschikt lijkt voor de functie." Maar ze geeft toe: "Haar afwijzen zal in zo'n geval iets minder makkelijk zijn."