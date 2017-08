Terreurverdachte Jimmy F. voorlopig niet welkom op school

Met het oog op de veiligheidsgevoelens van studenten en medewerkers vindt Avans het niet verantwoord om deze student zonder meer toe te laten tot de Avans-gebouwen en het onderwijs, stelt de directie van de school in een persbericht. De 22-jarige Zevenbergenaar is tijdelijk dan ook niet welkom op de school.



Avans zal na een eventuele invrijheidstelling eerst in gesprek gaan met de student. Op basis daarvan zal de school een besluit nemen over de toekomst van de student integrale veiligheid. Tot er door hogeschool stelling is genomen is F. niet welkom op de gebouwen en het netwerk van de school. Avans doet zelf overigens geen mededelingen over de identiteit van de student.



De 22-jarige Jimmy F. uit Brabant werd enkele dagen geleden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de terreurdreiging in Rotterdam. In de Maassilo werd een rockconcert afgelast vanwege informatie over een mogelijke aanslag op de band Allah-Las. F. zou via Telegram de band hebben bedreigd. Volgens vrienden probeerde de man te infiltreren in IS-chatgroepen om zo informatie te verzamelen.