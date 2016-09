Treinverkeer van en naar Breda stilgelegd na aanrijding met persoon in station

Hu­we­lijks­aan­zoek voor vrijwilliger van Breda Barst (video en fotoalbum)

9:22 BREDA - In het Valkenberg is zaterdag het tweedaagse gratis festival Breda Barst van start gegaan. Zaterdagavond was er een grote verrassing voor een van de vrijwilligsters van Breda Barst toen een andere vrijwilliger haar ten huwelijk vroeg.