Trouwevenement in Breda: 'Trouwen in een kerk zonder religie'

Video DJ Tommy Walker uit Breda zet China op z'n kop tijdens afsluiting van zijn tour

30 april WUHAN (CHINA) - DJ Tommy Walker uit Breda is op tour in China. Hij draait in de Muse Club in Wuhan. Tijdens het draaien van 'Kind van de Duivel' van Jebroer, Dr. Phunk en Paul Elstak ging de zaal met zo'n 3000 Chinezen compleet los.