Bij Hazeldonk aangetroffen verstekelingen kwamen uit Frankrijk en reden verkeerde kant op

Man (19) bekogelt en slaat vrouw (58) met stok in boswachterij Dorst

12:10 DORST / RIJEN - Op een bospad in boswachterij Dorst is dinsdagmiddag een 58-jarige vrouw uit Rijen belaagd door een 19-jarige man uit Rijen. De vrouw, die met haar hond aan het wandelen was, werd bekogeld met dennenappels en met een stok geslagen door de man, ook moest de vrouw op de grond gaan liggen. Dat weigerde ze echter en riep om hulp