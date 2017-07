Waardevolle uitgeleende viool spoorloos na treinstop in Breda

Anneke woont in Den Haag en gaat om de twee weken naar haar ouderlijke huis in het Limburgse Heerlen. Daar krijgt ze bij de culturele instelling Schunk les van Theo. Die geeft zijn dure viool normaal gesproken niet mee. ,,Maar Anneke is een ontzettend goede leerling, dus heb ik hem te leen gegeven.''



Anneke en instrument gingen 19 mei per trein naar Breda. ,,Daar raakte ik zo verzonken in een gesprek met iemand dat ik de viool helemaal vergat toen ik uit de trein stapte.''



Na een half uur gingen alle alarmbellen rinkelen, maar toen was het al te laat. Theo en Anneke zeggen de afgelopen weken alles uit de kast te hebben gehaald om het instrument terug te vinden, maar zonder resultaat.