Wiet te koop, blijkt stunt van GeenPeil

Live | Verdachten van moord op Tilburger Mick Pitai voor de rechter

10:15 BREDA – Vier mannen staan maandag en dinsdag in de rechtbank in Breda voor de rechter wegens de moord op Mick Pitai. De 48-jarige Tilburger werd op 15 september 2015 in zijn woning aan de Betuwestraat doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie denkt dat het om een uit de hand gelopen woningoverval ging.