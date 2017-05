Live: enorme brand in schuimrubberfabriek in Breda, ramen en deuren sluiten

Hartje Breda Video André Kuipers spreekt voor klimaatexperts in Bredase stadhuis

16 mei Breda was dinsdag even het klimaatcentrum van Nederland. Ongeveer honderd klimaatprofessionals vanuit alle hoeken van het land, waren naar De Parel afgereisd. Hoogtepunt van de dag was een toespraak van ruimtevaarder André Kuipers.