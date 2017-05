Zwaargewonde bij steekpartij Fort Oranje

Weekend vol illegale bosfeesten aangekondigd in Breda

6 mei BREDA - De Raaf Breda wil de capaciteit van de politie in Breda tot het uiterste drijven. De organisatie gaat meerdere illegale bosfeesten in één weekend organiseren. De protestactie genaamd, Rave Union, werd aangekondigd via Facebook. “Hiermee willen we de Gemeente Breda voor het blok zetten: Illegale feesten blijven opjagen of een plek bieden aan alternatieve cultuur in Breda", vertelt organisator Daan (28).