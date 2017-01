'1 op 3 lange vluchten Air France kost geld'

Zo ziet de kamer van de vermeende 'golden showers' eruit

13:21 De opmerkelijkste passage in de verzameling memo’s over Trump en Rusland is die waarin staat dat de aanstaande president van Amerika prostituees bestelde en die voor hem liet plassen. Het voorval is inmiddels ‘goldenshowergate’ gedoopt en zou hebben plaatsgevonden in de presidentiële suite van het Ritz Carlton Hotel in Moskou. Een suite met een kingsize bed, grote flatscreen tv en goed internet. En met verborgen microfoons en camera’s van de Russische geheime dienst FSB.