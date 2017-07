101-jarige Amerikaanse vestigt wereldrecord sprint

Het krasse oudje had naar eigen zeggen geen idee dat ze afgelopen zaterdag bezig was om een wereldtijd neer te zetten tijdens de Track and Field Outdoors Masters Kampioenschappen. ,,Ik had niet het gevoel (dat ik het wereldrecord zou verbreken). De vorige keer leek het alsof ik vloog maar ditmaal voelde het niet alsof ik zo snel ging", zo verklaarde Hawkins tegenover een regionale nieuwssite.



Haar leeftijd maakte Hawkins de oudste vrouwelijke atlete die deelnam aan de Amerikaanse Track and Field Outdoors Masters Kampioenschappen. Met 'vorige keer' doelde ze op de Senioren Games eerder dit jaar. Daar sprintte ze sneller dan afgelopen weekend maar die tijd wordt pas bekrachtigd in december. Mocht dat resultaat om een of andere reden niet geaccepteerd worden dan is haar zaterdag neergezette tijd het wereldrecord.