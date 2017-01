105-jaar oude Fransman verbreekt fietsrecord

In een superstrak geel en paarse truitje verbrak de 105-jaar oude Fransman het wereldrecord voor mensen boven de 105 jaar. Hij fietste 22.547 kilometers in één uur. Het record is speciaal bedacht voor de hoogbejaarde fietser.



Marchand heeft in het verleden sneller gefietst in het Velodrome National. Maar hij waarschuwde al dat dit zijn laatste poging was en dat hij vandaag niet in de beste vorm was. Drie jaar geleden deed hij ook mee op dezelfde plek. Toen fietste hij in één uur maar liefst 26.027 kilometer.