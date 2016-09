110 mensen vast in gondels op Mont-Blanc

Muur van Trump niet op Mexicaanse begroting

20:31 De 'Muur van Trump' komt niet voor in de begroting van Mexico voor 2017. ,,Ik kan met absolute zekerheid zeggen dat die niet in de planning is opgenomen'', verklapte de nieuwe minister van Financiën José Antonio Meade donderdag in een tv-interview, voorafgaand aan de presentatie van de miljoenennota in het parlement.