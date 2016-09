15 jaar later: de culturele erfenis van 9/11

Video Matrassenwinkel dicht na smakeloze 9/11-re­cla­me­spot

8:47 Een matrassenwinkel in San Antonio, Texas, lag deze week zwaar onder vuur, nadat winkelbedienden een reclamespot hadden opgenomen waarin een zogenaamde Twin Towers-sale werd aangekondigd. Dit omdat het dit jaar vijftien jaar geleden is dat in New York op 11 september de aanslagen op de Twin Towers van het World Trade Center werden gepleegd.