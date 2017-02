16-jarige rovers schieten meisje in het hoofd voor 55 dollar en een iPod

Verloofde van vermoorde schrijfster Helen Bailey schuldig bevonden

18:19 De verloofde van de Britse schrijfster Helen Bailey is schuldig bevonden aan haar moord, schrijft de BBC. De 51-jarige Bailey werd, nadat ze drie maanden vermist was, in juli vorig jaar dood aangetroffen in een oude beerput in de tuin van haar huis. Ze was gedrogeerd en verstikt voor ze in de put gegooid werd.