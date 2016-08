17 doden door brand in opslagloods Moskou

De brand brak volgens Abdygany Sjakirov uit tijdens een ploegenwisseling in de drukkerij. Er waren tegenstrijdige berichten of de Kirgiziërs alleen in de drukkerij werkten, of er illegaal ook woonden. Rusland en Kirgizië maken deel uit van een douane-unie en er werken naar schatting een half miljoen Kirgiziërs in Rusland.



Zestien doden werden in de drukkerij gevonden, het zeventiende slachtoffer overleed later in een ziekenhuis, zei burgemeester Sergej Sobjanin.



De federale politie stelt een onderzoek in. Een vertegenwoordiger van het ministerie voor Noodsituaties, Ilja Denisov, zei tegen het televisiestation Rossiya-24 dat de brand was veroorzaakt door een kapotte lamp.



In januari kwamen twaalf mensen om door een brand in een kledingfabriek in Moskou.