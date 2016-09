20 gewonden: suïcidale man blaast flatgebouw op in Dijon

De autoriteiten meldden al snel dat het niet om een terroristische actie gaat. De regionale krant Bien Public schrijft dat vermoedelijk een van de bewoners zelfmoord wilde plegen en de gaskraan had opengedraaid.



Twee van de slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn, twaalf anderen raakten gewond en zes bewoners krijgen psychische bijstand. Er wordt nog gezocht naar mogelijke andere slachtoffers.



Gasflessen

Het gebied werd na de explosie compleet afgezet. Brandweer en politie onderzochten de oorzaak van de explosie. In het puin van het gebouw werden twee gasflessen gevonden. Er is geen aansluiting op het vaste gasnet.



Tijdens een persconferentie bevestigde officier van Justitie Marie-Christine Tarrare dat een van de bewoners van het flatgebouw zich van het leven had willen beroven. ,,De explosie werd veroorzaakt door een suïcidale man'', aldus de officier. De man van in de vijftig is een van zwaargewonden.