29 gewonden bij ontploffing in centrum New York

De ontploffing vond buiten plaats op 23rd street, in het hart van Chelsea, rond 20.30 uur (lokale tijd). Het explosief zat in een afvalbak, melden verschillende media. Ooggetuigen spreken van 'een grote explosie'. Honderden mensen verlieten hun huizen en meerdere straten werden door de politie afgesloten. De gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Niemand verkeert in levensgevaar.



Meerdere gebouwen werden geëvacueerd, maar er is geen brand uitgebroken naar aanleiding van de ontploffing. De metro en treinen zijn gewoon blijven rijden.



Snelkookpan

Vlakbij de plaats van de ontploffing vond de politie een snelkookpan. Die was met draadjes verbonden aan een mobiele telefoon. Eerder op de dag ging er in New Jersey ook al een explosief af in een afvalbak. Niemand raakte daar gewond.



De werkwijze van de dader of daders doet denken aan die van de aanslagen in Boston in 2013. Zij gebruikten een snelkookpan om een spijkerbom te maken.