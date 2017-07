30 verdachten ter dood veroordeeld voor moordaanslag Egypte

Vrijdagavond in Kos: waar is het vannacht veilig?

21 juli Het is vrijdagavond en weer begint het Captain’s Hotel in de stad Kos op het gelijknamige Griekse eiland te trillen. De zoveelste naschok na de aardbeving die in de nacht van donderdag op vrijdag aan twee toeristen het leven kostte. Op de pleinen in de stad vragen de toeristen zich af: waar slaap ik vannacht veilig?