6 jaar cel voor verkrachting stagiair (17) in Plopsaland

Tussen 2004 en 2013 werkte de man als vaste seizoensmedewerker in het pretpark in De Panne, en in 2015 als fotograaf. De 17-jarige jongen heeft verklaard dat hij door de man in het park lastig werd gevallen en in het theater zelfs werd aangerand.



Vervolgens bleef de man hem honderden seksueel getinte sms'jes sturen. Later lokte hij de zwakbegaafde jongen maanden later naar zijn woning, bedwelmde de jongeman met een gasmasker en verkrachtte hem. De jongen durfde er aanvankelijk niets over te zeggen, maar liet op een bepaald moment zijn moeder de sms'jes lezen. Ze diende meteen klacht in en de man werd opgepakt.