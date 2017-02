7-jarig meisje solliciteert bij Google en krijgt persoonlijk antwoord van CEO

,,Beste Google-baas'', begon haar schattige 'sollicitatie'. ,,Mijn naam is Chloe en als ik groter ben, zou ik graag een baan bij Google willen. Ik wil ook in een chocoladefabriek werken en zwemmen op de Olympische Spelen. Mijn vader zei dat ik bij Google op een zitzak kan werken, van de glijbaan kan gaan en met de gocart kan rijden."



Om indruk te maken, deed ze onder meer haar computervaardigheden uit de doeken en schrijft ze over haar prestaties op school. ,,Mijn leraren vertellen aan mijn mama en papa dat ik het heel goed doe in de klas. Ik ben goed in spelling, lezen en rekenen. Als ik mijn best blijf doen, kan ik volgens mijn papa misschien ooit werken bij Google."